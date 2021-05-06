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Giriş Tarihi: 6.5.2021 16:29

Torbacı operasyonunda 56 kişiye adli işlem yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Torbacı operasyonunda 56 kişiye adli işlem yapıldı

’da torbacı dile tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 adet tabanca, tabancaya ait bir şarjör, 1 adet hassas terazi, 208,73 gram sentetik kannabinoid, 114 adet captagon hap, 243,93 gram metamfetamin, 261,77 gram esrar, 6 adet dişi hint keneviri, 30 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ve 1,72 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'da torbacı dile tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 adet tabanca, tabancaya ait bir şarjör, 1 adet hassas terazi, 208,73 gram sentetik kannabinoid, 114 adet captagon hap, 243,93 gram metamfetamin, 261,77 gram esrar, 6 adet dişi hint keneviri, 30 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ve 1,72 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29.04.2021 ile 05.05.2021 tarihleri arasında ilçe genelinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet tabanca, tabancaya ait bir şarjör, 1 adet hassas terazi, 208,73 gram sentetik kannabinoid, 114 adet captagon hap, 243,93 gram metamfetamin, 261,77 gram esrar, 6 adet dişi hint keneviri, 30 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ve 1,72 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 56 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Torbacı operasyonunda 56 kişiye adli işlem yapıldı
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