Vali’nin koruma ekibindeki polis memuru kalbine yenildi

Adana Valisi Süleyman Elban'ın koruma ekibinden olan 29 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Hakan Bolat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastaneye kaldırılan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hakan Bolat (29) için, Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Vali Elban ve Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis memuru Bolat'ın eşi Seda Bolat'a başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi. Hakan Bolat'ın ağabeyinin de 10 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.