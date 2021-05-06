Vefa Sosyal Destek grubu gece gündüz görevde

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında da uygulanan sokağa çıkma yasaklarında Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlar için adeta sefer oluyor. Vatandaşlar her türlü talep ve isteklerini 0462 600 61-02-03-04 numaralı telefonu arayarak bildiriyor. Ortahisar belediyesine ait Vefa destek ekipleri hemen harekete geçerek vatandaşların adreslerine ulaşıyor ve ihtiyaçları karşılıyor. 14 aydır görevde olan Vefa Sosyal Destek grubu bu zaman içerisinde yaklaşık 50 bin aileye hizmet verdiği ve destek vermeye devam ettiği belirtildi.

Trabzon'da Ortahisar kaymakamlığı ve Ortahisar belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen ve 50 kişilik personelden oluşan Vefa Sosyal destek Grubu, salgın sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan genel kapsamlı sokağa çıkma yasağında 7'den 70'e bütün vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Vefa Grubu; başta alışveriş, gıda paketi dağıtımı, ilaç temini, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi pek çok konuda vatandaşlardan gelen çağrıları ivedilikle yerine getirerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Gıda paketi ve sıcak yemek belediye tarafından sosyal yardım kapsamında yapılırken, alışverişler ise vatandaştan ücreti temin edilerek yapılıyor. 14 aydır görevde olan Vefa Sosyal Destek grubu bu zaman içerisinde yaklaşık 50 bin aileye hizmet verdiği ve destek vermeye devam ettiği belirtildi.

"BAYRAMDA DA VATANDAŞIN HİZMETİNDEYİZ"

Ortahisar belediye başkanı Ahmet Metin Genç, özellikle yaşlı, hasta ve engellilerin çağrılarının öncelikli olarak değerlendirildiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bütün dünyayı etkisi altına alan salgın boyunca Trabzon'da Vefa destek grubumuz en büyük emeği sarf etti ve etmeye devam edecek. Gece-gündüz demeden vatandaşlardan gelen çağrılara cevap vererek, vefanın en güzel örnekliğini sergilediler. Bu anlamda 50 personelimizden oluşan Vefa destek grubumuzun ortaya koyduğu gayret ve alın teri takdir edilmeye layıktır. Yaklaşık 14 aydır faaliyette olan Vefa destek grubumuz vatandaşlarımızın her türlü çağrısına yetişerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Ramazan ayı boyunca ve bayramı da içine alacak şekilde uygulanacak olan genel kapsamlı sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın her türlü talebini ve ihtiyacını karşılamak için mücadele ediyoruz. Ramazan bayramı dolayısıyla da vatandaşlarımızın her türlü bayram alışverişine yardımcı olacağız. Bayramı bayram havasında geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti içtenlikle yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olsun. Her türlü taleplerini, ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla bize bildirebilirler. Gerek yaş sınırlamaları gözetilerek, gerekse genel kapsamlı uygulanan 'tam kapanmalarda' vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

"HİÇBİR MAĞDURİYETİ YAŞATMAYACAĞIZ"

Devletimizin direktifleri doğrultusunda Ortahisar Belediyemiz tarafından vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için gerekli bütün tedbirleri aldığını belirten başkan Genç, "Ramazan ayı olması hasebiyle çalışmalarımızı daha bir titizlikle yürüyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak imkânlarımız dahilinde ihtiyaçlı olan vatandaşlarımızın bütün istek ve talepleri gündüz demeden temin ederek vatandaşımızın evine kadar ulaştırıyoruz. Devletimiz ve bütün bakanlıklarımız virüs salgınıyla tam teşekküllü bir şekilde mücadele ediyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak devletimizin direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Bu konuda gerekli bütün tedbirleri aldık. Hiçbir mağduriyete mahal vermeyeceğiz." diye konuştu