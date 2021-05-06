Yalnız değilsiniz! Sosyal melekler çalmadık kapı bırakmıyor

Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşlara devletin sıcak elini uzatıyor. Muğla'da, bölgenin risklerini tespit amacıyla harekete geçen sosyal melekler, arz odaklı bir çalışma modeli geliştirdi. İl genelinde saha çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ve MSKÜ Sosyoloji Bölümü ekipleri, hane bazlı inceleme çalışması başlattı. Vatandaşların, ekonomik, ruhsal, fiziksel ve sosyal sıkıntılarını yerinde tespit edildi. İhtiyaç sahiplerinin sıkıntıları, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde, jet hızıyla çözüldü.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Çalmadık kapı bırakmayan 'sosyal melekler' Muğla'nın kırsal mahallelerinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara, girmedik gönül bırakmayana dek çalışıyor, 'yalnız değilsiniz' mesajını veriyor. Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Emine Ebru Bozçelik, "Muğla genelinde yaptığımız çalışmalar sonucunda, bize gelen talebin az olduğu sonucuna vardık. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Yaptığımız saha çalışmaları sonucunda, vatandaşlarımızın çoğunun kırsalda yaşadığı saptadık.

Arkadaşlarımızla, il genelinde her yeri dolaşıyoruz, hane bazlı çalışarak, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit ediyor ve anında çözüme kavuşturuyoruz. Bu anlayışla Muğla'da çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayana dek çalışacağız." Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Seyfi Bozçelik de bu çalışmayı tüm Muğla geneline yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Seyfi Bozçelik, Ramazan ayı boyunca tüm sosyal hizmet merkezi müdürlüklerince ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunulduğunu belirtti.

RİSK HARİTASI OLUŞTURULDU

Sosyal hizmet ekipleri, Menteşe bölgesinde yaklaşık 40 bin haneye ulaşmak için saha çalışması başlattı. Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi ve MSKÜ Sosyoloji Bölümü ile birlikte soru havuzu oluşturuldu. Oluşturulan soru havuzunda riskler kategorize edilerek bölgemizin sosyolojik yapısına uygun soru örüntüleri belirlendi. Hane görüşmesi sonrası toplanan veriler analiz edilecek. MSKÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Sergender Sezer'in öncülüğün kurulan ekip ve Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi uzmanları ile yapılan analiz yorumlanarak, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, kent ve kırsal alandaki sosyal hizmet sorunları belirlenecek. Sorunlar ışığında dezavantajlı bireylerin, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan iyi olma hallerini geliştirebilmek için sorun öbekleri kategorize edilerek profil belirlenmesi sağlanacak.