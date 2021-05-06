Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedaviye alındı

Hatay'da yol kenarında Jandarma tarafından bulunan yaralı Kısıl Şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar Dörtyol Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir tim Aşağı Kepirce Mahallesinde, seyir halinde trafik kontrolü yaptığı sırada yol kenarında sol kanadı ve ayağının kırık yaralı Kızıl Şahin'i açlıktan bitkin halde halde buldu.

Kızıl Şahin'i bulunduğu noktadan alan Jandarma yaralı yaban kuşunu Doğa Koruma Milli Parklar Dörtyol Şefliğine teslim etti. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) kampüsü içerisinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi yapılacak olan Kızıl Şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

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