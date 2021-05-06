Zabıtadan bayram denetimleri

Gaziantep'te zabıta ekipleri Ramazan bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren, fırın, pastane, kasap, şarküteri ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirleri ve Ramazan bayramı hazırlıklarını yakından takip eden Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçiriliyor. Özellikle korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen ekipler maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini sürekli olarak denetlediklerini belirterek, "Bu bayramı korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde geçirecekler. Ancak bayram öncesinde vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan kıyafet diğer yandan ise pasta, şeker gibi ürünlerin alışverişini yapıyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey İlçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri de yakından takip ediyorlar" diye konuştu.