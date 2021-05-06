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Giriş Tarihi: 6.5.2021 11:14 Son Güncelleme: 6.5.2021 11:17

Zeytinburnu’nda Metruk Bina Çöktü! Valilikten Açıklama

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zeytinburnu’nda Metruk Bina Çöktü! Valilikten Açıklama

’nda daha önce boşaltılmış metruk bir bina sabah saatlerindeki yağmurla birlikte saat 10. 30 sıralarında aniden yola doğru çöktü. Tam kapanma nedeniyle sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılmış metruk bir bina sabah saatlerindeki yağmurla birlikte saat 10. 30 sıralarında aniden yola doğru çöktü. Tam kapanma nedeniyle sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.



Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmanın yaşandığı günde Zeytunburnu 27-3 sokaktaki daha önce boşaltılmış metruk bina yağmur yağışı ile birlikte aniden yola doğru çöktü. Çökme olayı ile birlikte itfaiye ekipleride olay yerine kısa sürede ulaştı. Çöken binanın daha önce boşaltılmış metruk bir bina olduğu tespit edildi. Binanın yola doğru çökmesi nedeniyle bina önünde insan olup olmadığı araştırıldı. İtfaiye ekipleri çalışmasanı başlattı.

İstanbul Valililiği olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır."

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Zeytinburnu’nda Metruk Bina Çöktü! Valilikten Açıklama
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