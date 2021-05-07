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Giriş Tarihi: 7.5.2021 22:53 Son Güncelleme: 7.5.2021 22:56

Milletvekili ’in annesi vefat etti

İHA
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in annesi vefat etti

Adalet Komisyonu üyesi ve Milletvekili 'in annesi Fatma Güler bugün akşam saatlerinde ikamet ettiği ’ta vefat etti.

Fatma Güler için Cumartesi günü Sivas'ta Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılınması planlanıyor. Güler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Altun'un mesajında, "TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili Sayın Abdullah Güler'in kıymetli annesi Fatma Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Fatma annemize Allah'tan rahmet, başta sayın vekilimiz olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in annesi vefat etti
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