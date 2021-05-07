AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in annesi vefat etti

Fatma Güler için Cumartesi günü Sivas'ta Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılınması planlanıyor. Güler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.
ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
Altun'un mesajında, "TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili Sayın Abdullah Güler'in kıymetli annesi Fatma Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.
Fatma annemize Allah'tan rahmet, başta sayın vekilimiz olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.