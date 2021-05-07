Aracının arka koltuğunda  2 danasını yaylaya çıkarttı

Rize'de Mehmet Yıldız isimli vatandaş iki danasını otomobilin arka koltuğuna koyarak yaylaya çıkardı.Bu duruma şaşıran vatandaşlar Yıldız'a,Arabaya nasıl iki büyükbaş hayvanı sığdırdın"diye sorunca Yıldız," Büyükbaş değil henüz bir yaşında"diye cevap verdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız isimli kişi 2 dana'sını Çilekli yaylasına getirmek için araç bulamayınca ilginç bir çözüm üretti.Mehmet Yıldız,2 dana'sını 53 AAK 249 plakalı kendi özel otomobilinin arka koltuğuna koyarak yayla'ya çıkartması dikkat çekti.Yıldız'ın yaylaya çıkmadan önce uğradığı akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.Görüntüler sosyal medya'da paylaşınca büyük ilgi gördü.

Çamlıhemşin Çiçekli Yaylasına gittiğini belirten Mehmet Yıldız" 2 ineğimi yaylaya götürecek araç bulamayınca bende aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim. çözümü kendimce buldum. Zaten ineklerimde çok büyük değildi.Akaryakıt istasyonundan yakıt alıp yaylaya gideceğim sırada istasyonda bulunan vatandaş durumumuzu çekip sosyal medyasından paylaşmış.Bu paylaşımı görenler bana "Arabaya iki büyükbaş hayvanı nasıl sığdırdın?" diye sorunca bende onlara "Büyükbaş değil henüz bir yaşında." diye cevap verdim,dedi