Arısoy’dan İmamoğlu’na yanıt: “Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu?”

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çökmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, resmi Twitter hesabından "İstanbullulara çağrıda bulunuyorum. Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"SİZİ BİNALARA SOKMAYAN KİM? ENGEL ÇIKARAN KİM?"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu sözler sonrasında sosyal medyadan İmamoğlu'na cevap verdi. Başkan Arısoy, İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak, "Sayın Başkan, yetki ve sorumluluk makamında oturuyorsunuz. İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil. Sizi binalara sokmayan kim? Engel çıkaran kim? Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu?" ifadelerini kullandı.