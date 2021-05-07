Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinarda konuştu

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) düzenlediği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katıldı.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Oktay, metal ve elektronik sanayi alanındaki üretimleriyle Türkiye'de istihdamın ve ihracatın öncüsü MESS ailesiyle dijital ortamda birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla toplumsal ihtiyaçların hızla dönüşmeye başladığı aktaran Oktay, "Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen dijitalleşme ile tarım, sağlık, iletişim, eğitim, haberleşme, finans ve ulaştırma gibi pek çok alanda oluşan yeni normaller, kurumları ve işletmeleri çok daha etkin faaliyetler sunmaya yönlendirmiştir." dedi.

Yaşanan dönüşümün hem kamu hem de özel sektörün verimini yükseltmek, kullanıcı/müşteri deneyimini artırmak ve insan kaynaklarından mümkün olan en iyi şekilde faydalanmak için dijitalleşme sürecini benimsemeye yönelttiğini belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Worldwide Digital Transformation Spending Guide tarafından yayınlanan araştırmaya göre, dijital dönüşümü mümkün kılan teknolojilere ve hizmetlere dünya çapında yapılan harcamaların 2023'te 2,3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Geçtiğimiz yıl salgının oluşturduğu etkilerle insan yaşamı ve iş süreçlerinde köklü dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Hala etkileri süren salgın süreci, ülkemizdeki imalat sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak ulusal teknoloji tedarikçilerinin önemini, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve dijital teknoloji üreten yerli işletmelerin sayısının artmasının kıymetini hepimize bir kez daha hatırlatmıştır.

Bugün hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde 'dijitalleşme', süreçleri kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline gelmiştir. Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor. Yarının teknolojisi bugün, burada diyebilmek için dijital düşünerek dijital olgunluğu konuşuyor olmalıyız. Dijital dönüşümde vites yükseltmeyi Cumhurbaşkanımız liderliğinde kamu-özel sektör ahengiyle sağladığımız tüm başarılar gibi yine siz babayiğit sanayicilerimizle, mühendislerimizin, yazılımcılarımızın akıl teriyle ve kamu özel sektör iş birliği ile başaracağız."

"TÜRKİYE'DE İŞ YAPMA KOLAYLIĞINI ARTIRMAYA ODAKLANDIK"

Kamu boyutunda dijital Türkiye çalışmalarının vatandaş odaklı bir yaklaşımla, kamu hizmetlerinin en kolay, en hızlı ve en kaliteli şekilde sunulması hedefiyle ilerlediğini ifade eden Oktay, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmenin yanı sıra özellikle iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılmasına ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık." dedi.

Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında ele alınan bir işletmenin, kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadarki süreç kalitesini ölçen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde" geçmiş dönemde sağlanan başarıyı ivmelendirmek için önemli çalışmalar yürütüldüğü söyledi.

Yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında, konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını bildiren Oktay, şöyle devam etti:

"Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek. Ayrıca özellikle vergi ve harç ödeme noktasında vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi önemli yenilikler de gelmiş olacak. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz."