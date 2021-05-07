Devlet vatandaşın yanında! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rakamları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yürütülen destek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul'da Ramazan ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından toplam 68.406.818 TL tutarında yardım yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, "Bu yardımların 35.024.989 TL tutarındakileri gıda paketi, 33.381.829 TL tutarındakileri ise ayni ve nakdi yardımdı. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 7.828 ton patates ve1.834 ton soğan dağıtımı da yapıldı. Böylecehem çiftçilerimizin yüzü güldü hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı." dedi.
Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, 4-6 Mayıs tarihleri arasında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında, hane başına 1100 TL, toplamda 344.785 ailemize 379.263.500 TL ödeme gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerimiz sürüyor. Tüm yardımların ulaşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."