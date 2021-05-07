Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alçak saldırısına kınama
Giriş Tarihi: 8.5.2021 01:07 Son Güncelleme: 8.5.2021 01:28

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'in alçak saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alçak saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı: " güvenlik güçlerinin ’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

İsrail'in ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alçak saldırısına kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA