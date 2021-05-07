Dur ihtarına uymadı, aracında uyuşturucu çıktı

İstanbul Güngören'de Eski Londra Asfaltı üzerine denetim yapan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dur ihtarına uymayan bir aracın peşine düştü. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücü M.K. gözaltına alındı. Şansın aracında yapılan aramada 30 gram Bonzai ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri Eski Londra Asfaltı üzerinde kurduğu uygulama alanında sokağa çıkma yasağı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. İlçe genelinde belli noktalarda yapılan etkin denetimlerle tam kapanma kuralları uygulanıyor.

Dün akşam saatlerinde uygulama noktasına gelen bir araç polislerin dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine Yunus Polisleri hemen aracın peşine düştü. Kovalamaca sonucu şahsı aracı ile beraber fazla uzaklaşmadan kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde ve araç içerisinde kullanılmaya hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Güngören polisince gözaltına alınan sürücü M.K.'nın aracında 30 gram Bonzai ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.