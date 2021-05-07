İBB, emekliliğine 6 ay kalan işçiyi işten attı! Ramazan'da işçi kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçi kıyımına ara vermeden devam ediyor. Bu kez iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'den şef ve müdür kadrosundaki 22 kişi görevden aldı. 25 yıl kuruma hizmet eden ve emekliliğine 6 kalan Bayram Karaman'la birlikte 6 kişinin de işine son verdi.

Lokman Gürsoy, Recep Erdöl, Saim Sönmez, Yalçın Haberdar, Bayram Karaman ve Mehmet Yüksel gibi şef ve müdür kadrosunda bulunan 22 kişinin sonra 1 hafta içinde işten çıkartıldığını belirten Avukat Yusuf Demir, "Geçen yıl isimleri geçen arkadaşlar dahil 22 kişiyi sebep göstermeden görevden aldılar. Bunlara 'Gelin arabuluculuk üzerinden anlaşalım sizi atalım. Tazminatlarınızı verelim' dediler. Ama normal hukukun öngördüğünden daha az bir teklifte bulundular. Tabii 22 kişi bu teklifi kabul etmeyince yönetim bunların müdür ve şef maaşlarını düşürüp normal personel maaşına indirdiler. Arkadaşlar itiraz edip müfettişliğe gittiler. Yapılan inceleme ile İGDAŞ normal kendi maaşlarını yeniden ödemeye başladı ancak daha sonra 'Sizi çalıştırmayacağız yıllık izinlerinizi kullanın' diyerek hukukta yeri olmayan ve suç teşkil eden zoraki izin kullandırma ve izni olmayanları da ücretsiz izne çıkarma yoluna gittiler. İGDAŞ bu çalışanlara baskı ve mobbing yapmak suretiyle 'işe gelmeyin' dedi, görev yerlerini değiştir. Merkeze gitti diye bir kişi işten attı" dedi.





DİĞER ŞİRKETLERDE DE BENZERLERİ OLUYOR



İGDAŞ'ta 200'e yakın şef ve müdür olduğunu belirten Avukat Demir, bu kadrolarda bulunanların da zamanla aynı muamele tabii olacaklarını belirterek, "Müdür ve şef kadrosundaki 22 arkadaştan bazıları zorla anlaşma yapmak durumunda kalırken en son 6 kişinin Pazartesi itibariyle yıllık izinleri kalmadığı gerekçesiyle iş akitleri fesih edildi.

İGDAŞ'ta 200'e yakın şef ve müdür kadrosu var buralarda bulunan arkadaşlara da zaman içinde aynı muameleyi yapacaklar. Sadece İGDAŞ'ta değil belediyenin diğer şirketlerinde Metro A.Ş, KİPTAŞ, Ağaç A.Ş. gibi iştiraklerde de benzer durumu yapıyorlar. Yaptıkları bu mobbing ve işten çıkarmaları neticesinde seçim döneminde ve süreç içerisinde 'İşten atmayacağız, emeğe saygılıyız' sözlerinin tamamen yalan olduğu ortaya çıkıyor. Fesih yasağında bu kişileri sebep göstermeden işten çıkardılar. Bu arkadaşların çoğu müfettişliğe başvurdu. Müfettişler geldi İGDAŞ'ın uyguladığı yönetimin büyük bir haksızlık olduğunu belirterek şirkete ceza kestiler. Bir kıyım var, zulüm var bunu da kamuoyundan da gizlemeye çalışıyorlar, pandemi döneminde fesih yasağı var ve sebepsiz insanların sözleşmeleri fesih ediliyor. Öncesinde de yıldırma adına görev yerlerini değiştirme, maaşları düşürme, ücretsiz izne zorlama, 'idari izinliyken işyerine neden geldin' işten atılanlar var" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte İBB yönetimi yıldırma politikası kapsamında bu personelin ödemelerini 2019 maaşına göre hesapladığı bildirildi.

EMEKLİLİĞİNE 6 AY KALMIŞTI

Öte yandan İGDAŞ'ta Ramazan bayramına sayılı günler kala işten çıkartılanlardan biri olan Bayram Karaman'ın 25 yıl kuruma hizmet ettiği ve emekliliğine sadece 6 ay kaldığı öğrenildi. İBB yönetimi uzun yıllar kuruma hizmet eden Karaman'ı emeklilik haklarını elde etmesine sayılı zaman kalmasına rağmen işinden ettiği bilgisine ulaşıldı.