İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarında yaral ısayısı 178'e yükseldi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
YARALILARDAN 88'İ HASTANELERE KALDIRILDI
Açıklamada, söz konusu saldırılarda yaralananlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
BÖLGEDE SAHRA HASTANESİ KURULDU
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir! SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki: Şiddetle lanetliyorum SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı