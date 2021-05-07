Mahkemeden skandal karar! Foxlife'ın eşcinsel rezaletine kalkan oldular

Ankara 1. İdare Mahkemesi, Foxlife isimli kanalın yayınladığı dizideki eşcinsel görüntülerle ilgili skandal bir karara imza attı. Mahkeme, eşcinsel çiftin öpüşmesine ilişkin görüntülere sorun yok dedi ve dizinin yayınlandığı Foxlife'ın cezasını bozdu.



AYKIRI DEĞİL DEYİP İPTAL ETTİLER

Foxlife'ın yayınladığı diziye ilişkin "Toplum milli ve manevi degerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." seklindeki yayın ilkesinin ihlal edildigi gerekçesiyle" dava açıldı. 5 gün süreyle durdurulmasına ve 21.114,00-TL idari para cezasıyla cezalandırılmas istendi. Ankara 1. İdare Mahkemesi ise skandal bir karar ile, 'hiçbir ihlal unsurunun bulunmadığı, dizide müstehcenlik veya genel ahlaka aykırı hiçbir unsurun yer almadığı' gerekçesiyle iptal etti.