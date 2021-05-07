Mescid-i Aksa'da yaralanan Türk gazeteci o anları anlattı! Plastik mermiler ses bombaları ile saldırdılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.
Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
İSRAİL POLİSİ SALDIRDI: 163 YARALI VAR
Akşam saatlerinde İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.
İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.
Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 163'e yükseldi.
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları A Haber'e anlattı
YARALANAN TÜRK GAZETECİ O ANLARI ANLATTI
İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu Filistinlilerin üzerine plastik mermilerle saldıran işgal güçlerinin attığı plastik mermilerle yaralanan Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Boyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ile Müslümanlara saldırdı." dedi.