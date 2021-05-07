Mescid-i Aksa'da yaralanan Türk gazeteci o anları anlattı! Plastik mermiler ses bombaları ile saldırdılar





Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.



İSRAİL POLİSİ SALDIRDI: 163 YARALI VAR

Akşam saatlerinde İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.



İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.