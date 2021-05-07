Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP destekli Millet İttifakı'nda sözde Ermeni soykırımı çatlağının ardından yeni bir tartışma daha patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında itirafta bulunarak, 2019 yerel seçimlerinde CHP yüzünden bazı yerlerde seçimi kaybettikleri söyledi. Akşener, "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna ise, "Sensiz olmaz denilirse o başka bir şey... Bu yolda üzerime düşeni yapacağım ben. Dolaysıyla engel değil yol açıcı olacağım" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu da son yaptığı açıklamada ittifak aday gösterirse, "Kaçınılmaz. Olurum" demişti. Böylece hem Kılıçdaroğlu hem Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Siyasi kulislerde Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanı yaklaştıkça CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık meselesinin kızışacağı ve Millet İttifakı'nda çatırdamanın kaçınılmaz hale geleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. HDP'nin geçen dönemde yine aday çıkarması halinde Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarma şansının tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor. ANKARA