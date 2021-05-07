Minik canlar tedavi için gün sayıyor

SMA hastası üç bebek için başlatılan "Üç Minik Cana Nesef Ol" kampanyasında ilk hedef tamamlanmış ve Aziz Cemal bebek tedavi için Amerika'ya gönderilmişti. SABAH'ın duyurduğu kampanyada büyük yol katedildi ve Ömer Akif tedavi biletini almaya çok yaklaştı. Miniklerin zamanla yarıştığını belirten baba Şükrü Eser "Beyazıt ve Ömer Akif'in durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce tedavi olmaları gerekiyor" dedi.

SMA Tip 1 hastası Aziz Cemal, Ömer Akif ve Beyazıt bebekler için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasında ilk hedef tamamlandı ve Aziz Cemal tedavi biletini alarak Amerika'ya gönderildi. SABAH'ın haberiyle Türkiye'ye duyurulan kampanyada kısa sürede büyük yol katedildi ve Ömer Akif de Aziz Cemal gibi tedavi olmak için gün saymaya başladı

Beyazıt Eser

YÜZDE 15'LİK DİLİM KALDI



Polis memuru Mikail Kaya ve sağlık çalışanı Elif Kaya'nın 8 buçuk aylık çocukları Ömer Akif için başlatılan "Ömer Akif'e Nefes Ol" kampanyasında sona yaklaşıldı. SABAH'ın kampanyayı duyurmasıyla ihtiyaç duyulan miktar 5 gün içerisinde yarı yarıya azaldı. Ömer Akif bebeğin 2 milyon 200 bin dolarlık tedavi masrafının tamamlanabilmesi için 330 bin dolarlık bir açığın kaldığını ifade eden Mikail Kaya "Ömer Akif'in durumu ciddiyetini koruyor.Kandaki karbondioksit oranı artamaya başladığı için cihazları kullanma sıklığımız da arttı. Şu az yüzde 15'lik bir açığımız kaldı, dört gözle tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ömer Akif Kaya

BEYAZIT ZAMANLA YARIŞIYOR



3 yaşındaki oğlu Beyazıt Eser'in durumunun kritik olduğunu ve gün geçtikçe tedavi imkanının riske girdiğini belirten polis memuru baba Şükrü Eser "Ben ilk göz ağrım olan kızımı da aynı hastalıktan kaybettim. Bu hastalıkla ikinci defa mücadele ediyorum. Tedavi maliyeti çok yüksek. Şu ana kadar 573 bin Euro toplandı ve geriye 1 milyon 870 bin Euro'luk açığımız kaldı. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için bu miktarın tamamlanması gerekiyor. Beyazıt'ın durumu çok acil, 20 gündür sıvı ile besleniyor. Yutkunma yetisini kaybetmek üzere. Yaşının ilerlemesi sebebiyle birçok hastane Beyazıt'ın tedavisine onay vermiyor. Şu an kilo sınırına göre tedavi uygulayan hastanelerle iletişim halindeyiz ama Beyazıt'ın kilosu da artıyor ve tedavi fırsatı riske giriyor" diye konuştu.

Beyazıt Ese

BİR NEFES DE SİZ OLUN



Ömer Akif bebeğe ve Beyazıt bebeğe nefes olacak on binlerce kişiden biri olmak için siz de "Ömer Akif'e Nefes Ol" yazarak "TR47 0001 5001 5800 7312 3453 57" numaralı banka hesabına, Beyazıt bebek için ise "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.

Ömer Akif Kaya