Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’den flaş hamle! Eski eşi Feyza Aktan şiddete uğradığını iddia etmişti…

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Aktan şiddetin hamilelik döneminde başladığını anlatıp, kendisini aldattığı dönemde evi terk ettiği için ünlü şarkıcı tarafından tehditle eve geri getirilip, hapsedildiğini ağır şekilde darba maruz kaldığını ve 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' sözleriyle tehdide maruz kaldığını ifade etmişti. Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN'

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Deniz, yaptığı açıklamada "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.'' demişti.

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Savcılık aynı zamanda Deniz'in tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla takipsizlik kararı verilmişti. Suçlamaları reddeden ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla mahkemeye savunmasını sundu.

ÜÇ DARP TEK RAPOR

Feyza Aktan, eski eşini kendisini üç kez darp ettiğini, ilk darp olayının Ocak 2018 yılında gerçekleştiğini fakat darp raporu almadığını, ikinci darp olayının Haziran 2018 de gerçekleştiğini, yine darp raporu almadığını, üçüncü olayın ise Haziran 2019 yılında Almanya da gerçekleştiğini dönünce rapor aldığı iddia edilmişti. Feyza Aktan aynı zamanda ''Rapor Almanya da olan olaya ilişkindir. Diğerlerine dair raporumuz yoktur" ifadesini kullanmıştı.

'DAVA DÜŞMELİ'

Bu suçlamalara yönelik Özcan Deniz'in vekili mahkemeye sunduğu savunmada, 'Bahsi geçen darp raporunun Haziran 2019 yılından Almanya'da gerçekleştiği iddia edilen olay üzerine alınmıştır. Suç yerinin yurt dışı olması nedeniyle şikayet Türkiye'ye dönüldüğü tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. En geç Aralık 2019 yılında şikayet edilmesi gerekirken şikayet bu süre zarfında yapılmamıştır. Savcılık davayı Sarıyer'de gerçekleşen darp iddiası üzerine açmıştır. Fakat o olaya ilişkin bir delil bulunmamaktadır. Dosyada bulunan tek darp raporunda olay Almanya olarak belirtmiştir. Sarıyer'de darp edildiğine dair bir şikayet yoktur. Bu sebeple mahkeme davayı karar düşürmelidir. '

'KARALAMAYA YÖNELİK HAREKETLERDİR'

Savunmanın devamında 'Feyza Aktan'ın sunduğu tek delil Haziran 2019 tarihinde özel sağlık kurumundan aldığı rapordur ki bu rapor dahi uzun süreler saklandıktan sonra ortaya çıkmıştır. Müvekkilim Özcan Deniz'in eski eşi müşteki Feyza Aktan boşandıkları süreçte dahi bu şekilde iddiada bulunmamıştır. Aksine boşanma sonrası bir süre Özcan Deniz ile birlikte yaşayan müşteki Feyza Aktan'ın amacı bellidir ve müvekkilimi karalamaya, zarar ettirmeye yönelik hareketlerdir. Bu karalama nedeniyle müvekkilimin yeni dizi projesi ciddi anlamda zarar görmüştür.' dedi.