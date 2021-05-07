Parlamentolar tarih yazma mekânları değil

DışişleriBakanlığı, Letonya Parlamentosu'nda kabul edilen 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı kınadı. Bakanlıktan şu açıklama yapıldı1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekânları değil.Bu karar, Letonya'nın işgalinin 80. yıldönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferansla görüştü. İkili ve bölgesel savunma, savunma sanayiinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. ANKARA