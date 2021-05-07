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Giriş Tarihi: 7.5.2021 15:30 Son Güncelleme: 7.5.2021 15:31

Pençe operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmatla ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pençe operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmatla ele geçirildi

Terör örgütü ’nın sınır ötesinde temizliğine yönelik başlatılan “Pençe-Şimşek” ve “Pençe-Yıldırım” operasyonunda, teröristlerce kullanılan bir sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat bulundu.

Terör örgütü PKK'nın sınır ötesinde temizliğine yönelik başlatılan "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonunda, teröristlerce kullanılan bir sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan ve şuana kadar 72 teröristin etkisiz hale getirildiği "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonları devam ediyor. PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürerken, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı bir sığınakta yapılan aramalarda, 3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 PKMS makinalı tüfek, 1 Kanas, 1 av tüfeği, 36 taarruz - savunma el bombası, 20 kilogram patlayıcı, 1.500 adet PMK mühimmatı, 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet telsiz, jeneratör, hilti, 2 adet el dürbünü, 2 adet kamuflajlı termal şemsiye ve 2 jelikan benzin ele geçirildi.

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Pençe operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmatla ele geçirildi
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