Pençe operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmatla ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın sınır ötesinde temizliğine yönelik başlatılan "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonunda, teröristlerce kullanılan bir sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan ve şuana kadar 72 teröristin etkisiz hale getirildiği "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonları devam ediyor. PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürerken, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı bir sığınakta yapılan aramalarda, 3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 PKMS makinalı tüfek, 1 Kanas, 1 av tüfeği, 36 taarruz - savunma el bombası, 20 kilogram patlayıcı, 1.500 adet PMK mühimmatı, 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet telsiz, jeneratör, hilti, 2 adet el dürbünü, 2 adet kamuflajlı termal şemsiye ve 2 jelikan benzin ele geçirildi.