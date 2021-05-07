‘Sıfır Atık’ farkındalığı için kısa film yarışması

ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla kısa film yarışması düzenliyor. Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısı ile atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk ederek, sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenecek olan yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya, www.sifiratikyarismasi.com adresinden 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.