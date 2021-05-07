Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

53 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e çok sert tepki gösterdi.



Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.

MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı