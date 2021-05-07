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Giriş Tarihi: 7.5.2021 23:39 Son Güncelleme: 7.5.2021 23:44

Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten 'e çok sert tepki: Bizim için kırmızı çizgidir

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü , canlı yayınında 'in 'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir" diyen Ömer Çelik, "Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. Günler öncesinden fanatik Yahudilerin kışkırtıldığını belirten Çelik, Filistinlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü, Başkan 'ın davasının en büyük takipçisi olduğunu belirtti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

53 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.

MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir
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