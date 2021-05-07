Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Aşıda patent' tartışmalarına ilk yorum: İlimde kıskançlık olmaz...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde eda etti. Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının yanına gelerek soruları yanıtladı. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarında AK Parti'nin de sona geldiğini belirtti, "Hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aşıda patentin kaldırılması görüşüne destek verdi, "İlimde kıskançlık olmaz" diyerek net ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SORU - CEVAP

AZINLIK TEMSİLCİLERİYLE İFTAR

Ülkemizdeki tüm dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda, Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu, bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak beni de ayrıca memnun etti. Birçoğuna her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait temelini attığımız kilise var. Bir yıl içinde oranın da açılışını yapacağız.

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AŞILARDA PATENT ÇAĞRILARI

İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da insanlığın sağlığı ile alakalı böyle bir konuda, bunu biz ürettik kimseye de vermeyiz anlayışı yanlıştır. Biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısıyla alakalı olarak da sayın Putin'le görüşmelerimizi yaptık. Daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız yerli aşımızı da inşallah yapacağız. Biz bunları da nereden bir talep varsa, hepsiyle paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.

MISIR'LA İLİŞKİLER

Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumlu. Mısır halkı ile Türk Milleti'nin tarihe dayalı birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliğimizi yeniden kazanmak, devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içinde olduğunu görmek bizi üzer.

MHP'NİN ANAYASA ÇALIŞMASI

Yeni anayasa ile alakalı olarak bizim zaman zaman Devlet Bey ile görüşmeler var. Külliyede, sayın Devlet Bey'in evindeki görüşmeler. Burada zaten birçok meseleyi görüşme imkanını buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da gönderdiler. Bizim hazırlığımız da şu anda bitmek üzere. Biz de aynı şekilde anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Bunlar üzerinde ortak çalışma yapacağız. Muhalefete de takdim edeceğiz. Sivil toplum örgütleriyle de hazırlıkları paylaşmak suretiyle, milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı çıkartalım istiyoruz.