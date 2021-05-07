SON DAKİKA! Fahrettin Altun'dan Fransa'ya başörtüsü tepkisi: Geriliktir

Son Dakika Haberi... Fransa'nın islam karşıtı hareketleri ve davranışları tüm dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Getirilmesi öngörülen başörtüsü yasağını birçok siyasi ve aktvist sert dillerle eleştiriken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepkisini dile getirdi.