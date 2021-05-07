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Giriş Tarihi: 7.5.2021 21:10 Son Güncelleme: 7.5.2021 21:34

SON DAKİKA! 'dan 'ya başörtüsü tepkisi: Geriliktir

SON DAKİKA! Fahrettin Altun'dan Fransa'ya başörtüsü tepkisi: Geriliktir

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanlığı , 'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Altun, "Başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Fransa'nın islam karşıtı hareketleri ve davranışları tüm dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Getirilmesi öngörülen başörtüsü yasağını birçok siyasi ve aktvist sert dillerle eleştiriken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepkisini dile getirdi.

"İSLAM KARŞITLIĞI YASALARLA KURUMSALLAŞIYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor" dedi.

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"

Altun açıklamasının devamında, "Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadesine yer verdi.

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SON DAKİKA! Fahrettin Altun'dan Fransa'ya başörtüsü tepkisi: Geriliktir
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