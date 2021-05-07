Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 Terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"