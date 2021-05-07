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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 Terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.5.2021 17:27 Son Güncelleme: 7.5.2021 17:29

Son Dakika Haberi... duyurdu! 3 etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 Terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... 'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında örgüt bitme noktasına gelirken, 3 bölücü örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 Terörist etkisiz hale getirildi
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