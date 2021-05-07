SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki: Şiddetle lanetliyorum

SON DAKİKA HABERLERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırısına tepki gösterdi.
"VİCDANA AYKIRI BİR DAVRANIŞTIR"
İsrail'in saldırısının, vicdana, ahlaka tamamen aykırı olan bir davranış olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Dini bağlantılar üzerinden oluşturulan terör gerçekleştirilmektedir. Bu kışkırtıcılığın ana sebebi nedir? Neden bu masum insanlar bu tarz işlerle karşı karşıya? Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edenlere bunu sormak lazım. Buraya kendi elçiliklerini taşıyanlara da bunu sormak lazım.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki!
Dünya siyasetinin en zayıf olduğu dönemde bunu yapıyorlar. Suriye'de nasıl milyonlarca insan katledildi, yaşlılar öldürüldüğünde ses çıkaramayanlar varsa, bunu fırsat bilinler yine iş başında. Bu İsrail terörüdür. Dünyanın içerisinde bulunduğu Türkiye'nin dışında buna ses çıkarabilecek ülke sayısı çok azdır. Burada diplomatik konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
BİRİLERİ ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİN
"Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya kaldığı terörde kendi paylarını arasınlar. İyi ki Türkiye var, bu konuda sesini yükselten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Üç maymunu oynamaya devam etsinler, bizler doğru sözü haykırmak noktasında yapabileceğimizi yapacağız. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Birileri üç maymunu oynamayı devam etsin.
İNSANLIK KÜLTÜRÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yıllardan beri bu tarz saldırıları neden yapıyorlarsa o yüzden yapıyorlar. Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, insanlık kültürünü ortadan kaldırmak için yapılan bir saldırı. Kim Kudüs'ü başkent ilan etmek için bu meseleleri ortaya koymuşsa, bu onun devamıdır. Bu kadar açık ve nettir. Bütün Müslüman coğrafyayı sindirmeye çalışıyorlar. Problemi Doğu'ya yıkarak, kendi problemlerini ötelemeye çalışan bir Batı dünyası var.
Elinden gelmeye yapmaya çalışan bir Türkiye var. Neler olduğunu bitip gözleyen bir Türkiye var. Buna devam edeceğiz. İnsanlık dışı davranışı kınıyorum, şiddetle lanetliyorum."
53 KİŞİ YARALANDI
İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir