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Giriş Tarihi: 7.5.2021 13:56 Son Güncelleme: 7.5.2021 14:55

: 'ndan çalışma izin belgesi açıklaması! Süre uzatıldı...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması! Süre uzatıldı...

haberine göre; çalışma izin belgesi geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı. Elle çıkarılan ve şirketler tarafından kaşelenerek onaylanan belgelerin geçerliliği bu gece saat 24.00'te sona erecekti. 'ndan 81 ile gönderilen, 'Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması' konulu genelgede sürenin uzatıldığı bildirildi. İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika çalışma izin belgesi açıklaması ve son tarih...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması"konulu genelge gönderdi. Genelgede, elle düzenlenen çalışma izin belgesi geçerlilik süresinin uzatıldığı bildirildi. Buna göre, bu akşam 24.00'te sona erecek olan geçerlilik süresi, 12 Mayıs 24.00'e ertelendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ GENELGESİ

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

9.5 MİLYONA YAKIN BELGE DÜZENLENDİ

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

12 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması! Süre uzatıldı...
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