SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan Fransa’ya ‘başörtüsü yasağı’ tepkisi

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi.
"İSLAM KARŞITLIĞI YASALARLA KURUMSALLAŞIYOR"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor" dedi.
"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"
Altun açıklamasının devamında, "Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadesine yer verdi.