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Giriş Tarihi: 7.5.2021 21:10 Son Güncelleme: 7.5.2021 21:38

SON DAKİKA! Altun’dan ’ya ‘başörtüsü yasağı’ tepkisi

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan Fransa’ya ‘başörtüsü yasağı’ tepkisi

Son Dakika Haberi... , "'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi.

"İSLAM KARŞITLIĞI YASALARLA KURUMSALLAŞIYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor" dedi.

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"

Altun açıklamasının devamında, "Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadesine yer verdi.

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SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan Fransa’ya ‘başörtüsü yasağı’ tepkisi
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