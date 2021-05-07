SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan Fransa’ya ‘başörtüsü yasağı’ tepkisi

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi.

"İSLAM KARŞITLIĞI YASALARLA KURUMSALLAŞIYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor" dedi.