Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması: ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı

Son dakika haberi... Türkiye savunma sanayinde maruz bırakıldığı tüm açık ve örtülü ambargolara rağmen yoluna kararlılıkla ederken F-35 geriliminde sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD tarafı Nisan ayında gönderdiği mektupla hükümetin tek taraflı bir kararla Türkiye'yi programdan çıkaramayacağı konusundaki açıklamalarını haklı çıkardı. Diyalog zemini yeniden oluştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı" dedi.
Başkan Demir, Hazal Ateş'in de başkan yardımcısı olduğu Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin sorularını yanıtladı. Demir F-35 başta olmak üzere savunma sanayine ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi:
ABD'NİN F-35 PROJESİNDEN TÜRKİYE'Yİ ÇIKARDIĞINA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMANIN ANLAMI NEDİR?
F-35 programından çıkartılma ve F-35'lerimizin bir kısmının verilmemesi konularının bir hukuki zemini var, mutabakat zaptına dayalı bir ortaklık var. Biz bu imzalanan metin çerçevesinde herhangi bir ortağın ana ülke olsa bile diğer bir ortağı çıkarttım demekle çıkartamayacağını söyledik, çünkü bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde "Türkiye'yi çıkarttım" açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur. Geçen ay yazılan bir mektupta da ABD'liler bunu bir nevi itiraf etmiş oldular, çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Bu ne demek? "Biz bu kurduğumuz tablodan birisini çıkartamayacağımızı anladım, onun için biz bu masadan kalkalım, diğer işimize gelenleri de alalım, ama diğer metin askıda kalsın. Yani hukuki olarak hükümsüz olamasa da pratik olarak hükümsüz kalsın" anlamında bir adıma gidildi. Ama diğer yandan da bu konuyla ilgili temaslarımızı ve diyaloglarımızı sürdürelim iradesi var. Şimdiye kadar konuyla ilgili sadece biz yaptık oldu deyip basına verdikleri demeçlerle bu işi yürütürken, görüşme taleplerimizle ilgili bir suskunluk varken, böylece bir görüşme zinciri açılmış olacak. Neticesinde de bu ortaklık çerçevesinde, uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak.
F-35'TEKİ HUKUKİ SÜREÇ NEDİR?
Anlaşma çerçevesinde bir anlaşmazlık olması durumunda öncelikle tarafların kendi aralarında bunu çözümlemesi gibi bir cümle var. Onun dışında de başka bir cümle yok. Onun için de şimdiye kadar tarafların kendi aralarında konuşmasıyla ilgili de bir zemin oluşturulmamıştı, şimdi bu zemin en azından açılmış oldu. Umulur ki, yani hakkaniyet ölçülerinde bir taraf belirli bir katkı yapmış, o katkının karşılığında oluşturulması gereken değerler var, bunu oluşturmaya başlamışken bu yarıda kesilmiş. Bunun müzakeresi yapılır, bu değerden ne kadar istifade edildi, çünkü bu miktarın bir kısmı ortak olmak için verilen, bir kısmı uçaklara bedel olarak verilen, bu ikisi kendi içinde ayrı zeminlerde tartışılabilir. Ama sürece başladıktan sonra bunun neticesi görülecek. Beklentimiz o ki, yine işte müttefiklik ruhu içinde, ittifak ruhu içinde birbirleriyle ilişkileri olmuş ve olacak iki müttefikin belirli bir adil ölçüde bu meseleyi çözümlemeleri beklenir. Bu konuda da işte konuşmazsan hiçbir şeyi çözemezsin, bir yandan konuşmamız başlamış oldu.
F-35 OLMAZSA TÜRKİYE'NİN SAVAŞ UÇAĞI İHTİYACI NASIL KARŞILANACAK?
Biz Milli Muharip Uçak projemize bütün gücümüzle yükleneceğiz ve bunu en kısa zamanda hayata geçirmek üzere çalışacağız. Ama tabii bu cevabı verdiğimizde de bunu bir hayalperest vizyon olarak kullanmak da istemiyoruz. Meselenin zorluğunu ben her ortamda vurguluyorum. Bunu mazeret üretmek için değil, ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, ne kadar bu işi sıkı tutmamız gerektiğini vurgulamak açısından söylüyorum. Ayrıca süreç içerisinde her değiştirme sürecinde olduğu gibi işte denemeler olacak, testler olacak. Sürecin kendi içinde safha-safha bir geçiş olacağının hatırlanmasını istiyorum. Ülkemizin ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacağız, aynı zamanda elimizdeki uçakların modernizasyon işlemleri bir yandan devam edecek.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEKİ DURUMUMUZ NEDİR?
YÜKSEK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SİPER NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Kamuoyunun SİPER beklentisini anlıyoruz. Ancak, ona giden yolda bazı adımlar var. Hava savunma katmanlı bir yapıdır. SİPER sistemi kendi bir menzil ve önleme kabiliyeti var, ancak o kabiliyette bir sistemi kurduğunuzda bile hiç ummadığınız yerden çok fazla saldırı alıp zarar görebilirsiniz. Ki son zamanlarda dünyada özellikle muhtelif büyüklük, ebat, çap ve sayıda dron ve İHA saldırılarının çok daha etkili olduğu görülmeye başlandı. Onun için katmanlı yapının unsurlarını tek tek devreye almak durumundasınız. Üç sene önce yerli olarak hemen hiç bir savunma sistemimiz yokken, önce alt katman olarak Korkut devreye girdi. Geçen yıl hem omuzdan hem araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur'u hizmete aldık. Akabinde irtifa ve menzilini artırarak Hisar-A+ diye adlandırdığımız sistem devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde bu sistemin otonom konfigürasyonunun atışını yaptık. Yani insan müdahalesi olmadan sistem gelen tehdidi görüyor, harekete geçiyor ve vuruyor, bu da önemli bir kabiliyet. Onun üzerine Hisar O+'yı geliştirdik. Bunda da 10 kilometrenin üzerinde bir irtifa, 25 kilometre civarında bir menzile ulaşacağız. Ondan sonra yüksek irtifa hava savunma sistemimiz SİPER'den önce, bir ara ürün beklentimiz var. 100 kilometreye kadar etkili menzil ve 20 kilometrenin üzerinde bir irtifa ile gündeme gelecek. Ondan sonra da SİPER gelecek. Yani bu basamakları teker teker çıktığımız bir yoluculuk. Sistemin parametreleri birbirinin üzerine koyarak gidiyor, birinden öğrendiğinizi diğerinde uyguluyorsunuz. O açıdan da bu kademelendirmeye dikkat çekmek istedim. İnşallah SİPER'i de 2023 bitmeden devreye alırız diyoruz.
Lazer ve eleketromanyetik silah sistemleri, yapay zeka gibi kritik teknolojilerdeki çalışmalarınız ne durumda?
Elektro manyetik silah ve lazer silah gibi silahların hangi ölçekte nerede kullanılacağıyla ilgili kullanım haritası çıkartmak lazım, ama bizim önceliğimiz önce teknolojisini oluşturmak. Çeşitli seviyelerde silahların yavaş yavaş denenmesine başlamak. Mesela lazer silahıyla ilgili belli bir aşamadayız. Bir kara platformu üzerinde özellikle dron saldırılarını önlemek için bir tanesi lazer olmak üzere üçlü bir savunma sistemi geliştiriyoruz, hizmete vermeye az kaldı. Daha büyük platformlar için, mesela bir gemiye yerleştirmek gibi çalışmalar gündemde olabilir. Birkaç kuruluşumuz belli alanları paylaşarak, bazen de iş birliği yaparak bu konuyu devam ettiriyorlar, safha safha gelişecek bir konu bu. Yapay zekada ar-ge bazlı veya ürün bazlı konularımız var, sahada entegre edilmiş bir yapının yönetilmesinde kullanıldığını göreceğiz.
Nitelikli insan kaynağı ve mesleki eğitim için yapılan çalışmalar?
İnsan kaynakları envanteri oluşturuyoruz. Özellikle mesleki eğitim destekleme konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla çok yakın ilişkilerimiz ve çalışmalarımız var. Kaliteli mesleki eğitim yeterliliğine sahip eleman konusu bizim için çok önemli. Bir taraftan yetkin yetenekli mühendisler, belki yüksek lisanslı ve doktoralı elemanlara ihtiyaç varken, diğer taraftan da teknik seviyede teknik bilgisi ve becerisi iyi olan elemanlara ihtiyaç var. Şirketlerimizin bir kısmı teknik lise kurdular veya bazı teknik lise ve yüksekokullara hamilik yapmaktalar, bunu genişleterek devam edeceğiz. Bu hamiliğin şu önemi var. Konunun sahibi olarak bu konuya özel ilgi gösterdiğinizi ve kaynak ayırdığınızı masaya koyarsanız Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda son derece makul ve iş birlikçi olarak önümüzü açıyor. O açıdan bizler ilişki kurulacak okulların altyapısıyla ilgili, eğitim seviyeleriyle ilgili gerekli işleri yaparken, yani gerek atölye kurmak, gerek öğrencilere el becerisi kazandırmak, gerek öğretmenlerini eğitmek gibi konularda destek verirken, onlara staj ve iş imkanlarıyla ilgili bir yol haritası da çizdirmiş oluyoruz. Burada da tabi çok sayıda lise ve meslek yüksekokulunun hepsine birden aynı yaklaşımda bulunmanız çok zor. Bazen coğrafi yakınlık, bazen alan yakınlığıyla beraber bu yetkinliği geliştirmeye çalışıyoruz. Bunların yanında; Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademi ve Roboik gibi platformlarla bu alana ilgi duyan lise ve üniversite çağındaki gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca paydaşı olduğumuz TEKNOFEST'le gençlerimizdeki milli teknoloji hamlesi şuurunun artmasına destek oluyoruz.