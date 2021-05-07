Son dakika haberleri: İstanbul Adalar'da İBB'nin topladığı ve ortadan kaybolduktan sonra öldükleri itiraf edilen atların ardından Millet İttifakı'nın bir belediyesi daha yeni bir skandal habere konu oldu. İYİ Partili Tire Belediyesi'nin İzmir'den dağ yollarını kullanarak Aydın'a geçtiği ve Germencik ilçesi dağlarında bakmakla yükümlü olduğu köpekleri yol kenarları ve vadilere bırakarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı. SABAH.com.tr'nin ulaştığı son dakika görüntülerinde köpeklerin bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

İzmir ve Aydın'dan çarpıcı son dakika haberi. İstanbul Adalar'da İBB tarafından daha iyi bakılmak üzere satın alınarak ortadan kaybedilen ve tepkiler üzerine öldükleri itiraf edilen atların ardından Millet İttifakı'nın bir başka belediyesinden de skandal bir haber ve görüntüler geldi. İzmir'e bağlı Tire'de İYİ Partili belediye sağlık ve beslenmesinden sorumlu olduğu köpekleri resmi araçla il sınırlarının dışına çıkarak Aydın'ın bir başka ilçesinde dağlara, yol kenarlarına ve vadilere bırakarak ölüme terk ederken suçüstü yakalandı. Skandal son dakika haberinin görüntü ve tüm detaylarına SABAH.com.tr ulaştı. İşte ayrıntılar;