İzmir ve Aydın'dan çarpıcı son dakika haberi. İstanbul Adalar'da İBB tarafından daha iyi bakılmak üzere satın alınarak ortadan kaybedilen ve tepkiler üzerine öldükleri itiraf edilen atların ardından Millet İttifakı'nın bir başka belediyesinden de skandal bir haber ve görüntüler geldi. İzmir'e bağlı Tire'de İYİ Partili belediye sağlık ve beslenmesinden sorumlu olduğu köpekleri resmi araçla il sınırlarının dışına çıkarak Aydın'ın bir başka ilçesinde dağlara, yol kenarlarına ve vadilere bırakarak ölüme terk ederken suçüstü yakalandı. Skandal son dakika haberinin görüntü ve tüm detaylarına SABAH.com.tr ulaştı. İşte ayrıntılar;
SESSİZ SEDASIZ VAHŞET!
KÖPEKLERİ RESMİ ARAÇLA ÖLÜME TERK ETTİLER
İzmir'e bağlı Tire Belediyesi'nde barınakta güvende ve beslenmesi sağlanacak şekilde ilgilenilmesi gereken köpeklerin belediyeye ait resmi plakalı araçlarla çevre il ve ilçelerin dağlarında ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Hem Torbalı'da hem de Germencik'te sessiz sedasız ölüme terk edeceklerini düşünen Tire Belediyesi o sırada bölgede olan vatandaşlar tarafından hem görüntülendi hem de Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Müdürlüğü'ne ihbar edildi.
SON DAKİKA NEFES KESEN KOVALAMACA
SUÇUN İŞLENDİĞİ RESMİ ARAÇ DUR İHTARINA RAĞMEN KAÇMAYA BAŞLADI
İhbar sonrası masum köpekleri ölüme terk ettikleri sırada suçüstü yakalanan Tire Belediyesi resmi aracı bölgede kaçışa başladı. Gazı adeta kökleyen Belediye aracı dur ihtarı ve korna ile uyarılara rağmen durmak istemedi. Yolun daraldığı bir noktada hızını kesmek zorunda kalan İYİ Partili Tire Belediyesi aracı önü kesilerek durduruldu.
SUÇÜSTÜ YAKALANAN İYİ PARTİLİ BELEDİYEYE CEZA YAZILDI
SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri Tire Belediyesi'ne hayvanları ölüme terk ettikleri için ilgili yasa gereği 17.561 TL ceza kesildi.
BİR DERİ BİR KEMİK BIRAKILARAK, ÖLÜME TERK EDİLDİLER
Masum canların İYİ Partili Tire Belediyesi tarafından ölüme terk edildiği birbirinden farklı birçok noktada iç acıtan görüntüler elde edildi. Hayvanların bir deri bir kemik kaldığı ve adeta ölümü bekledikleri gözlenirken birbiri ardına vahşet, zulüm ve ölüm haberlerinin geldiği Millet İttifakı belediyeleri uzun süre tartışılacak bu görüntüleri arkasında bıraktı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilendirme metninde de yaşananlar şu şekilde aktarıldı;
"Dünyamızı, sokaklarımızı ve hatta evlerimizi paylaştığımız; can dostlarımızın rahat yaşamalarını ve onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek; acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak amacıyla uygulanan 5199 Sayılı ''Hayvanların Korunması Kanunu'' ve bu kanun hükümleri esas alınarak düzenlenen ''Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'' ile Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlere bir takım görev ve sorumluluklar verilmiştir.
TİRE BELEDİYESİ ARACI HAKKINDA İHBAR
5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerince yapılmaktadır.
13/04/2021 tarihinde Aydın DKMP İl Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda; 35 YJA 01 Resmi Plakalı kamyonet tipi bir aracın Aydın İli, Germencik İlçesi, Çamköy Mahallesi kırsalına çok sayıda köpek bıraktığı bildirimi üzerine yapılan incelemede;
17 KÖPEĞİ GERMENCİK'TE ARAZİYE BIRAKTIKLARI TESPİT EDİLDİ
İhbarda belirtilen aracın Tire Belediye Başkanlığına ait olduğu; tanık beyanları, fotoğraflar ve video görüntülerinden Tire Belediye Başkanlığı'na ait araçtan 17 adet sahipsiz sokak köpeğinin Germencik İlçesi, Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde araziye bırakıldığı tespit edilmiştir.
HAYVANLARA FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ACI ÇEKTİRMEK HÜKMÜNDEN 17 BİN 561 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
İlgili Belediye'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi (a) bendi ''Hayvanlara kasıtlı olarak, acımasızca ve zalimce işlem yapmak, dövmek aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek'' hükmüne aykırılığı nedeni ile toplamda 17.561,00 TL. İdari Para Cezası uygulanmıştır.
KÖPEKLERE AYDIN DOĞA KORUMA EKİPLERİ SAHİP ÇIKTI
Çok sayıda köpeğin Aydın DKMP talimatı ile barınağa alındığı korkup kaçanlarla ilgili de araziye mama bırakma yöntemiyle takiplerinin yapıldığı aktarıldı.
TORBALI'YA KAÇ KÖPEK BIRAKTIKLARI BİLİNMİYOR
Torbalı'da da köpekleri yol kenarlarına bırakırken görülen Tire Belediyesi aracının burada kaç köpeği ölüme terk ettiği ise tam olarak bilinmiyor.
İSTANBUL'DA ATLAR ÖLDÜ, İZMİR MERKEZDE ATLAR KAYBOLDU, TİRE'DE DE KÖPEKLER DAĞLARDA ÖLÜME TERK EDİLDİ
İstanbul Adalar'da faytona sürülen atların sözde rahatlatılması adına CHP'li İBB tarafından satın alındıktan sonra ortadan kaybolmasının ardından öldükleri ortaya çıkmıştı. İBB'nin ölümleri itiraf ettiği atların ardından ikinci bir son dakika haberi de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. İzmir'de de kayıp atlardan söz edilmeye başlandı. Tire Belediyesinin köpekleri ölüme terk etmesi Millet ittifakı partilerinin sorumluluğundaki belediyelerde hayvanlara karşı sistematik psikolojik işkence ve ölümlerin nereye gideceği konusunda endişeye neden oldu.