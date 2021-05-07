Son dakika | Yerli aşıda mutasyon detayı: Bakan Varank SABAH'a açıkladı

80 MİLYON LİRA KAYNAK: KOVİD-19 Türkiye Platformu bünyesinde ilaç ve aşı projeleri için şu ana kadar yaklaşık 80 milyon lira bütçe ayrıldı. Bunun 30 milyon lirası Ar-Ge çalışmaları, 15 milyon lirası da GMP pilot üretim için kullanıldı. Halen devam eden aşı ve ilaçların klinik çalışmaları için de 40 milyon liralık bir harcama yapmayı öngörüyoruz. 7 yılda aşı üretimine yönelik 6 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 2002'den bugüne aşı, ilaç ve tıbbi cihaz projelerine ise 6 milyar liraya yakın destek sağladık.

