Teröristlere kaçış yok!

İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor. Özel timler ASELSAN tarafından geliştirilen özel görüntü aktarım sistemleriyle İHA'ların görüntülerine yanlarındaki tabletlerden de anlık ulaşabiliyor. Bakanlık açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hâle getirildi. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.Yine aynı operasyon kapsamında Avaşin bölgesinde önemli bir mağara ele geçirildi. Mağara içinde ele geçirilen çok sayıda silah, teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.