Vali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'a mart ayında gelen turist sayısı arttı

Valilikte düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, TUGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İGA CEO'su Kadri Samsunlu katıldı.

İSTANBUL BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP

Ali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük 14. metropolü olan İstanbul'un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, İstanbul'un hem tarihi hem kültürel anlamda dünyanın en büyük turizm merkezlerinin başında geldiğini, son istatistiki verilerin de şehre gelen yabancı turist sayısının geçen yıla oranla artacağına işaret ettiğini kaydetti.