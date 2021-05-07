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Giriş Tarihi: 8.5.2021 01:40

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

'ın ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan (41), otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Aydın'daki kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Çetin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızlı olduğu ileri sürülen E.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

YAKLAŞIK 200 METRE SÜRÜKLENDİ

Çetin, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kaza sonrası sürücü E.D. olay yerinden kaçarken, bir taksi sürücüsü yerde ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde, E.D.'nin otomobili ile Yaşar Çetin'e çarptığı, olay sonrası da kaçtığını tespit edildi. E.D.'nin kaçtığı istikametteki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, sürücüyü gözaltına alınarak karakola götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşar Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi
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