Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde, E.D.'nin otomobili ile Yaşar Çetin'e çarptığı, olay sonrası da kaçtığını tespit edildi. E.D.'nin kaçtığı istikametteki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, sürücüyü gözaltına alınarak karakola götürdü.