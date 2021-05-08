11 adreste 10 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından belirlenen 11 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde; Reyhanlı İlçe Merkezinde ikamet eden 10 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgiler elde edildi.

Konuyla ilgili Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cesur, Öğle ve Tonaj isimli uyuşturucu madde arama köpekleri ile belirlenen 11 adreste arama yapıldı.

11 adet cep telefonu, 63.1 gram toz esrar, 0.17 gr. eroin, 23.75 gr. bonzai, 665 gr. sentetik cannabinoid, 0,74 gr metamfetamin, 9 adet captagon, 61.93 gram kenevir tohumu ile (11) parça uyuşturucu kullanımı için aparat adreslerde ele geçirildi.

Arama sonucunda gözaltına alınan A.C., H.Y., M.Y., T.A., H.H., M.C.B., K.Ö., A.E., A.H., ve L.G.T. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamca bugün tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.