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Giriş Tarihi: 8.5.2021 13:53

14 kişiye 87 bin 500 lira ceza!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
14 kişiye 87 bin 500 lira ceza!

'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 87 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Derneğe giden ekipler, içeridekilerin kapıyı açmaması üzerine bir süre bekledi.

Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, bazı kişilerin kapının arkasına saklandığını tespit etti.

Okey oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 250'şer liradan toplam 87 bin 500 lira ceza kesildi.

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14 kişiye 87 bin 500 lira ceza!
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