Bu açıklama, Delhi Yüksek Mahkemesinin WhatsApp'a karşı yeni bir kamu davası için mesajlaşma platformunun davaya zamanında gelmezse uygulanmanın durdurulacağı ultimatomundan iki gün sonra geldi. Açılan en son davada, WhatsApp'ın genel hizmet şartlarının yanı sıra WhatsApp Business'ın Bilişim Teknolojileri Yasası ve hak hükümlerini ihlal eden hizmet şartlarına itiraz ediliyor.

"Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiçbir hesap silinmeyecek ve Hindistan'daki hiç kimse WhatsApp'ın işlevselliğini de kaybetmeyecek." WhatsApp Sözcüsü, Cuma günü bir sorguya e-posta ile yanıt vererek, önümüzdeki birkaç hafta içinde insanlara hatırlatmalar yapacağız" dedi.

"WHATSAPP GERİ ADIM ATACAK KONUMA GELMİŞTİR"

"BTK ve KVKK'ya büyük görev düşüyor" SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Hindistan'da açılan dava sonucunda WhatsApp'ın 15 Mayıs kısıtlamasıyla ilgili geri adım atmasını değerlendirdi. Eraslan "Veri koruma kanunlarının ihlal edildiği kanıtlandığında ve dava açıldığında WhatsApp kısıtlamalar konusunda geri adım atacak konuma gelmiştir. Türkiye'nin de önceden bir yasal değerlendirme ve soruşturma açması, WhatsApp'a geri adım attırabilir. BTK ve KVKK'ya büyük göre düşmektedir." diye ekledi.