Avrupa'da KVKK maddelerini ihlal etmesi sebebiyle WhatsApp'a daha önce davalar açılmıştı. Son zamanlarda veri ihlalleri konusunda sıkça adından söz ettiren WhatsApp 15 Mayıs'ta kullanıcı sözleşmesini kabul etmeyecek olan kullanıcılar için hesapları kısıtlama kararıyla gündemde.
Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, 2018'de yürürlüğe giren AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca Ocak 2021'de Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarının ihlali dolayısıyla 50 milyon Euro'ya kadar para cezası olan bir dava açılmıştı. Şimdi de 15 Mayıs'ta hesapları kısıtlama haberinden sonra Hindistan'dan da WhatsApp' karşı bir ultimatom geldi.
WHATSAPP: 15 MAYISTA HESAPLAR SİLİNMEYECEK
Hindistan PTI haber ajansı tarafından hazırlanan bir habere göre, Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, tartışmalı gizlilik politikasını 15 Mayıs tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarını silmeyecek. WhatsApp, politikayı 6 Ocak 2021'de tanıtmıştı ve 8 Şubat 2021'den itibaren yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ancak şirket, kullanıcılardan gelen yoğun tepkinin ardından bunu daha da ertelemeye karar verdi.
Bu açıklama, Delhi Yüksek Mahkemesinin WhatsApp'a karşı yeni bir kamu davası için mesajlaşma platformunun davaya zamanında gelmezse uygulanmanın durdurulacağı ultimatomundan iki gün sonra geldi. Açılan en son davada, WhatsApp'ın genel hizmet şartlarının yanı sıra WhatsApp Business'ın Bilişim Teknolojileri Yasası ve hak hükümlerini ihlal eden hizmet şartlarına itiraz ediliyor.
"Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiçbir hesap silinmeyecek ve Hindistan'daki hiç kimse WhatsApp'ın işlevselliğini de kaybetmeyecek." WhatsApp Sözcüsü, Cuma günü bir sorguya e-posta ile yanıt vererek, önümüzdeki birkaç hafta içinde insanlara hatırlatmalar yapacağız" dedi.
"WHATSAPP GERİ ADIM ATACAK KONUMA GELMİŞTİR"
"BTK ve KVKK'ya büyük görev düşüyor" SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Hindistan'da açılan dava sonucunda WhatsApp'ın 15 Mayıs kısıtlamasıyla ilgili geri adım atmasını değerlendirdi. Eraslan "Veri koruma kanunlarının ihlal edildiği kanıtlandığında ve dava açıldığında WhatsApp kısıtlamalar konusunda geri adım atacak konuma gelmiştir. Türkiye'nin de önceden bir yasal değerlendirme ve soruşturma açması, WhatsApp'a geri adım attırabilir. BTK ve KVKK'ya büyük göre düşmektedir." diye ekledi.