AK Parti’den Yeşilkaya’ya jet cevap

AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin, üretici ve esnafın iktidara kırgın olduğunu söyleyen İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Yeşilkaya'ya cevap verdi.

AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin 'Ülke nüfusunun yüzde 17'sinin aşılandığını ve Türkiye'nin en çok aşılama yapan 7. ülke konumunda olduğunu vurgulayan Cimrin, hükümetin birinci önceliğinin vatandaşların sağlığını korumak ve korona virüse yakalanan vatandaşların tedavisini sağlamak olduğunu söyledi. Cimrin, "Aşılanan vatandaşlarımızın sayıları arttıkça salgının etkisi azalacak ve kısıtlamalar yerini rahatlamaya bırakacaktır ve inşallah hep birlikte yine eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamalardan ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarımıza ve işletmelerimize bugüne kadar hükümetimiz birçok destek ve istihdam paketleri açıkladı ve bunları yürüttü.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden Sosyal Destek Programı'na, Nakdi Ücret Desteği'nden İşsizlik Ödeneği'ne, normalleşme desteğinden esnafımıza kira yardımına ve kafe, restoran ve lokantalara ciro kaybı desteği ve daha birçok sektörel düzenleme ve iyileştirmeyi bu paketlere örnek olarak sayabiliriz. Şüphesiz içinde bulunduğumuz dönem kolay bir süreç değil. Türk halkı olarak bu zor günlerde bugüne kadar dayanışma içinde başarıyla hep birlikte mücadele ettik. Yüzyılda bir görülen bu salgında hem bireylerimizi hem de ekonomimizi korumak ve bu dengeyi sağlamak çok önemli ve ivedi kararlar almayı gerektirdi. Hükümetimiz, Bilim Kurulu'nun değerli üyelerinin tavsiyeleri ve vaka sayılarına bağlı olarak bu kararları aldı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği ve bununla birlikte bireylerimizin ve işletmelerimizin ekonomik olarak bu süreçten en az hasarla çıkmasıdır. Bu hedef doğrultusunda doğru kararları almaya ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

"POPÜLİST AÇIKLAMALAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ"



Alanya özelinde değerlendirildiğinde turizmin tekrar canlanabilmesi için vaka sayılarının düşmesinin şart olduğunu söyleyen Cimrin, "Tam kapanma Alanya ve Antalya bölgesinin vaka sayılarının düşmesi için önemli bir fırsat ve gereklilik oldu. Turizm sektörü çalışanları öncelikli olarak hızla aşılanıyor ve bu uygulama ilgili ülkeler ve tur operatörleriyle paylaşılıyor. Sayıların tekrar artışa geçmemesi için tam kapanma sonrası dahi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına son derece dikkat etmemiz ve mücadelemizin sürmesi gerektiği ortadayken bazı yerel siyasi parti temsicilerinin popülist, ciddiyetten uzak ve gerçeklikten kopuk açıklamaları düşündürücü.

Geçtiğimiz günlerde tam kapanma nedeniyle ürettiğini pazara getiremeyen üreticilerimiz 1 yıldır süregelen salgın önlemleri sürecinde böyle bir zorluk yaşamamışlardır ve ürünlerini pazar ya da hale getirmişlerdir. Ki bu durumla ilgili düzenleme ivedilikle yapılmıştır. Üreticilerimiz de toplumun tüm kesimleri gibi, bir yıldır işletmelerini açamayan işletmecilerimiz gibi üzerlerine düşen fedakarlığı göstermişlerdir. Devletimiz ve halkımızın dayanışma içinde geçirdiği bu dönemde komşusunu gözeterek ve yardım halkaları kurarak gönülleriyle yardım zincirleri kuran vatandaşlarımızın yanında, Türk milleti dışında başka milletlerde pek görülmemiş geleneksel dayanışma örneklerimiz olan ve Türk Milletinin asaletinin ve paylaşımcılığının örnekleri olan "Askıda Ekmek", "Veresiye Defteri Kapatma" uygulamaları da, sözkonusu siyasetçilerimiz tarafından hafife alınmıştır. Osmanlı'dan miras kalan ve günümüze kadar yaşayan bu değerlerimizin bugün de devam etmesini sorgulamak tarihimize yapılan bir haksızlıktır. Millet olarak topyekün bir mücadeleyle vaka sayılarının düşmesi ve yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerimizi korumak için sosyal etkileşimi en alt seviyeye düşürmeye çabalarken, "Bayramda para kazanırım umudunda olan butikçi, tuhafiye, şeker ve lokum satan esnaf sizlere küskün" diyerek bizlere seslenen ve bu değerli meslek erbablarımızı kullanarak siyasi polemik peşinde koşan siyasetçilerimizi sağduyuya davet ediyoruz. Onların da dediği gibi, AK Parti kimsesizlerin kimidir. Durup dinlenmeden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz ve daha aydınlık günlere el birliği ile hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.