Alanya'da tezgahın kralı üzüm oldu!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile semt pazarlarının 8-15 Mayıs Cumartesi günleri açılması kararının ardından Alanya Cuma Pazarı da bugün açıldı.tezgahda üzüm 40 TL satılmaya başlandı.



ANTALYA'NIN Alanya İlçesi'nde vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladığı Cuma Pazarı'nda sebze ve meyvelerin yanında şeftali, kayısı gibi yaz meyveleri de tezgahlarda yerini aldı. Cuma Pazarı'nda 40 liradan satılan üzüm en pahalı ürün oldu. Bazı vatandaşlar tezgahta gördüğü üzümün fiyatını öğrendikten sonra, "Üzüm Amerika'dan mı geliyor" diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.