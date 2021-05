Anayasa hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını dün İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarında AK Parti'nin de sona geldiğini belirterek "Hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Yeni anayasa ile alakalı olarak bizim zaman zaman Devlet Bey ile görüşmeler var. Kâh Külliye'de yaptığımız görüşmeler, kâh Sayın Devlet Bey'in evinde yaptığımız görüşmeler. Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi, ülkemizin meselesini görüşme imkânı buluyoruz. Bunların arasında son dönemde de tabii yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük ve hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar, gönderdiler. Bizim hazırlığımız da şu anda bitti, bitmek üzere. Bittiği andan itibaren biz de aynı şekilde yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Daha sonra da bunlar üzerinde bir ortak çalışmayı yapacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Bununla da kalmayacağız, daha sonra sivil toplum örgütleriyle de yine bu yaptığımız hazırlıkları inşallah paylaşmak suretiyle, yani milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz.Ülkemizdeki tüm dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda, Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak beni de ayrıca memnun etti. Birçoğuna her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait temelini attığımız kilise var. Bir yıl içinde oranın da açılışını yapacağız.İlimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlığı ile alakalı böyle bir konuda, bunu biz ürettik kimseye de vermeyiz anlayışı yanlıştır. Biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısıyla alakalı olarak da Sayın Putin'le görüşmelerimizi yaptık. Daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız yerli aşımızı da inşallah yapacağız. Biz bunları da nereden bir talep varsa, hepsiyle paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumlu. Mısır halkı ile Türk Milleti'nin tarihe dayalı birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliğimizi yeniden kazanmanın, devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içinde olduğunu görmek bizi üzer.Cuma namazının ardından İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'deki programlarının, ziyaretlerinin, çalışmalarının fotoğraflarla yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitabı gazetecilere dağıttı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her gün, her saatini hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun" dedi. Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, 19 yıllık iktidarları döneminde yaptıklarını sıralayarak özetle şunları söyledi:Üstad Neşet Ertaş'ın Aşkınan Koşan Yorulmaz ifadesi var. Biz de bu 19 yılda aşkınan koştuk. Gece gündüz demedik. Bütün teşkilatımızı bu istikamette özellikle koşmaya sevk ettik. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, ulaşımda bütünüyle enerjide, uluslararası ilişkilerde attığımız adımlarda aşkınan koştuk. O aşk olmazsa, zaten bu eserler, yapılamazdı.Dış politikada Türkiye artık, kalkıp da birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Aksine dimdik ayakta durabilen bir ülke. Bundan sonra bunu devam ettireceğiz. Tarımda aynı şekilde gayet iyi bir konumdayız. Ve yoğun bir çalışmayla da geleceğe hazırlanıyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.