Artık teröristler değil tavuklar geziyor

Şırnak'ta, bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği dağların terörden arındırılmasıyla birlikte bölge insanlarının umutları da yeniden yeşeriyor. Irak sınırındaki Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Züleyha Kaya ve ailesi, 30 yıl önce terör olayları nedeniyle Kocaeli'ne göç etmek zorunda kaldı. Devlet terörle etkin mücadele sonucu bölgede huzur ve güven ortamını sağlayınca, Züleyha Kaya ailesiyle birlikte, doğup büyüdüğü topraklara geri döndü. 90'lı yıllarda PKK'lı teröristlerin gezdiği Hanke Dağı eteklerinde tavuk çiftliği kuran aile, yakın il ve ilçelere yumurta satmaya hazırlanıyor.Hikâyesini SABAH'a anlatan 3 çocuk annesi Züleyha Kaya, "Daha 14 yaşındaydım Kocaeli'ne göç ettik. Yıllar sonra bölgede huzur ve güven sağlanınca geri dönüp arazime bir ev yaptım. Bir süre önce ziyarete gelen Uludere Kaymakamı, Gezen Tavukçuluk Projesi'ni anlattı. Bana 300 tavuk verdiler. Çocuklarım ve eşimle birlikte yıllar sonra doğup büyüdüğümüz köyümde, tavukların büyümesini bekliyorum. Bu benim hayalimdi, çok mutluyum. Kuluçka makinesi aldıktan sonra elde edeceğimiz yumurtaları Şırnak ve ilçelerine satmak istiyorum. Hedefim, sadece tavuğun olmadığı büyük bir çiftlik kurmak" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından Kaya'nın tavuk çiftliği ile ilgili, "Bir zamanlar teröristlerin gezdiği Hanke Dağı'nda artık, tavuklar geziyor. Uludere yeşeriyor, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde; Şırnak Valiliğimiz ve GAP İdaresi'nin destekleri ve Uludere Kaymakamlığımızın projesiyle 2020 yılında kurulan 12 sera, yeşermeye başladı. Bir zamanlar teröristlerin gezdiği Hanke Dağı'nda, artık tavuklar geziyor. Şırnak Uludere Şenoba Hanke Dağı eteklerinde, Gezen Tavukçuluk Projesi'yle; 2 milyon TL hibe, 70 aileye 6 bin tavuk ve kurulan tam teşekküllü tesisle birlikte Hanke Dağı huzurla anılıyor" paylaşımında bulundu.