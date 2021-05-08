Başkan Erdoğan'dan İsrail'e kınama! Her koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Erdoğan, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice olarak paylaştığı açıklamasında, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama | Video