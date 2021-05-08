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Giriş Tarihi: 8.5.2021 20:38 Son Güncelleme: 8.5.2021 21:12

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e kınama! Her koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e kınama! Her koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Başkan Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Erdoğan, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice olarak paylaştığı açıklamasında, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e kınama! Her koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
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