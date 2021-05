Başkan Erdoğan'dan tüm dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"KUDÜSÜ'ÜN ONURUNU KORUMAK HER MÜSLÜMANIN BOYNUNUN BORCU"

Erdoğan, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı. Kudüs'ün onurunu, izzetini, şerefini, haysiyetini korumanın her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yönelik yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir" ifadelerini kullandı.