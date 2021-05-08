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Giriş Tarihi: 9.5.2021 05:32 Son Güncelleme: 9.5.2021 05:34

Başkan Erdoğan'dan tüm dünyaya Mescid-i Aksa ve çağrısı

Başkan Erdoğan'dan tüm dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

Başkan , güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yönelik müdahalesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm dünyayı İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"KUDÜSÜ'ÜN ONURUNU KORUMAK HER MÜSLÜMANIN BOYNUNUN BORCU"

Erdoğan, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı. Kudüs'ün onurunu, izzetini, şerefini, haysiyetini korumanın her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yönelik yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

TÜM DÜNYAYA MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalan veya tavır koymayanların da zulme ortak olduğunu belirtti. İslam ülkelerini harekete geçmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan tüm dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı
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