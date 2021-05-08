Bayram namazı saatleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid- 19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana özel sitesinde yer alan duyuruda tüm illerin bayram namazı saatleri açıklandı. Buna göre bayram namazı saati İstanbul'da 06.22, Ankara'da 06.08, İzmir'de 06.34 olarak belirlendi. Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54'te eda edilecek.