Biontech yaptıracaklara yakın takip! Biontech aşısında 6 kişi kuralı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, Biontech aşılarında özel saklama koşulları nedeniyle 6 kişi sırada olmadan aşıyı yapmadıklarını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, aşı zaiyatının önüne geçmek için özellikle Biontech aşılarının özel saklama koşulları nedeniyle "6 kişi kuralı" uyguladıklarını belirterek, "Biontech aşılarının bir flacon 6 kişiye uygulayabiliyoruz. Özel saklama koşullarında ana depolarda eksi 80 derecede tutulan Biontech aşıları hastane düzeyinde eksi 20 derecede 10 güne kadar saklanabiliyor.

"BÖYLECE AŞI ZAİYATINI ÖNLEMİŞ OLUYORUZ"

Bu aşıyı yapmadan önce çözündürme işlemi uygulanıyor. Ve bu aşı çözündükten sonrada bir daha dondurulamıyor. Bu nedenle flacon açıldıktan sonra 6 kişiye aşının uygulanması gerekiyor" dedi. Dr. Kurtuluş, bu nedenle aşı randevu yapısını sürekli izlediklerini ve kimlerin Biontech aşısı için hastaneye geleceğini önceden takip ettiklerini söyleyerek, "Saat 08.00'den gece 24.00'e kadar bu hesaplamalar yapılıyor. Gece sadece 3 kişi bu aşıyı yaptırmak için geldiyse 6'ya tamamlanmadığı için vatandaşımıza aşı için yarın sabah erkenden gelmesini söylüyoruz. Ya da yakın hastanelerimizde de Biontech aşısı için bekleyen varsa iki hastanedeki aşı randevularını birleştirip, bir flacon aşıyı 6 kişiye yapmış oluyoruz. Böylece aşı zaiyatını önlemiş oluyoruz" dedi.