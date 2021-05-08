Cumhuriyet’in ankesör provokasyonu asılsız çıktı! Emniyet’ten jet yalanlama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda son 18 ayda yakalanan 2 bin 635 kişiden bin 165'i cezaevine gönderildi. Şüphelilerden sadece 487'si muvazzaf olmayan, 109'u askeri okul öğrencisi olurken, 2 bin 39 gibi önemli bir rakam ise muvazzaf TSK personeliydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde, başarılı ve titiz bir şekilde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarına yönelik provokatif bir haber kaleme alındı. Gazetede, İzmir'de ankesörlü telefon yoluyla haberleştiği ortaya çıkan F.Ö. isimli şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 4 yaşındaki bir çocuğun da kimlik bilgilerinin yer aldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden söz konusu habere ilişkin jet yalanlama geldi.





ARDIŞIK ARANAN EMEKLİ YÜZBAŞI'YA MERCEK



Açıklamaya göre şüpheli F.Ö hakkında ankesörlü telefon yoluyla ardışık arandığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi. F.Ö. ile emekli Yüzbaşı Coşkun Özbudak isimli kişinin ardışık arandığı ifade edildi. Büyük bir titizlikle yapılan soruşturmalarda sadece hedef şahsın değil ardışığında aranan telefon numaralarının kimler tarafından kullanıldığına ilişkin çalışma yapıldığı vurgulandı.



AKRABALARI ÖZBUDAK'IN TELEFONUNU KULLANDI



Yapılan bu analiz çalışmasında Coşkun Özbudak'ın adına kayıtlı numaranın gerçek kullanıcısı tespit edilmeye çalışıldı. İncelemelere göre, otobüs bileti alımlarında, internet alışverişlerinde, pasaport işlemlerinde bahse konu numaranın Coşkun Özbudak ve 1. Derece aile fertleri ile yakın akrabaları tarafından da aynı numaranın çeşitli firma ve kurumlara irtibat numarası olarak verildiği kaydedildi.



HABER GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Açıklamada, "Haberde bahsedildiği gibi Coşkun Özbudak isimli şahsın aile fertlerinin bilgilerine ardışık aranma tablolarında yer verilmediği, konunun açıklandığı üzere numaranın kullanıcısının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin iddianamede yer verilmesinden ibarettir. Dolayısı ile herhangi bir araştırma ve sorgulama yapılmadan asılsız bilgiler ile haber yapıldığı, haberin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.