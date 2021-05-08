Dışişleri'nden Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde bugün (8 Mayıs) iftar zamanı bomba yüklü bir araçla bir okulun önünde gerçekleştirilen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiği ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Kadir Gecesi'nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz.